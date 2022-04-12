港星胡杏兒是選美出身，以季軍港姐打開知名度的她，還是個幸福人妻代表，胡杏兒與金融才俊兼夜店老闆李乘德育有3個兒子，幸福組成一家五口，前陣子傳出兩個兒子確診，胡杏兒透過工作室簡單回應已經痊癒，近日胡杏兒老公李乘德在社交平台曬出一組照片，大秀火辣好身材。

胡杏兒是選美出身，她在1999年獲得香港小姐季軍以及活力風采獎闖出名號，胡杏兒因此一戰成名並踏入演藝圈，胡杏兒不甘當花瓶，一路從配角演到女一，胡杏兒樂於嘗試各種不同類型的角色，她因此還是公認的百搭花旦，同時，胡杏兒也朝大銀幕、舞台劇、歌手之路邁進，她靠著實力和努力，甩開外界對她的質疑和負評。

她最為人知的是和黃宗澤的一段戀情，兩人交往了七年，卻始終沒有公開過，最後以分手收場，2015年胡杏兒向媒體承認與圈外男友李乘德交往，同年宣布訂婚、結婚，兩人育有3子，婚後生活幸福美滿。

日前李乘德在Instagram曬出一組胡杏兒在海邊的照片，他hashtag打上the wife，分享老婆的美照。照片中胡杏兒穿著低胸吊帶連衣裙，半截美腿沒入海中，身後是藍天白雲和無際海面，她大方露出纖細美腿，鎖骨和手臂的線條非常漂亮，對著鏡頭擺出各種姿勢，心情看起來很不錯。

胡杏兒在李乘德這組照片下留言「Mr Lee you have great taste（李先生你品味很好）」，既誇了自己，又誇了老公的眼光好。