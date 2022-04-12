經濟部加工出口區管理處高雄分處與高雄市政府訓練就業中心將於4月14日上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F）舉辦現場徵才活動，想求職及轉職朋友，可把握與求才廠商直接面對面洽談的絕佳機會，另配合中央流行疫情指揮中心防疫指引，請參加徵才活動人員佩戴口罩入場，並配合量測體溫及實聯制等相關防疫規範。

此次參加徵才的廠商有（天二科技、台灣日電產三協、湧盛電機、頎邦科技、台虹科技、華新科技、高雄晶傑達、大耀科技、華東科技、光頡科技、全台晶像）等11家公司，職缺項目包括工程師、管理員、助理工程師、技術員、操作員…等，近500個需求名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如員工旅遊、三節獎金、年終獎金或免費供餐等，歡迎心動的朋友抓住機會。

經濟部加工出口區管理處高雄分處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網查詢，找到理想的工作。

活動相關服務事項，歡迎至加工處官網（http://www.epza.gov.tw）「就業資訊」查詢，或洽第二課承辦人員李先生，聯繫電話為（07）8239327。