女星張庭與陶虹是演藝圈的閨蜜代表，陶虹還曾是張庭公司的股東，不過陸網今（12日）卻傳出，陶虹入股張庭公司後，以分紅形式獲利4億餘元，對此，媒體求證陶虹工作人員，對方則駁斥此事，並強調：「簡直是胡說，純粹是流言」。

張庭和林瑞陽近年把生活重心和事業轉向大陸，成立「上海達爾威貿易有限公司」，而張庭的閨蜜陶也曾參與張庭的事業，成為「陶不庭文化傳媒」公司股東，但該公司在去年7月悄悄更名為「淘不庭文化傳媒」，細查更發現陶虹已經悄悄退出股東，而張庭和林瑞陽去年底更因涉嫌違法傳銷，遭凍結資金台幣26億，並遭立案調查。如今該案經過4個月調查後，並在日前傳出結果出爐，張庭和林瑞陽被認定有違法行為，需繳回違法所得1927萬人民幣（約8761萬台幣）和罰款170萬人民幣（約773萬台幣）。

不過根據《澎湃新聞》報導，張庭昔日合夥人陶虹被爆出，陶虹入股後以分紅形式，獲利4億多元，對此，媒體求證陶虹工作人員，對方則駁斥此事，並強調：「哪分過這麼多錢，簡直是胡說，純粹是流言」。