桃園市政府整建與優化平鎮區平南民俗文化公園，目前工程正在進行中，但公園一旁有民眾信仰的福星宮土地公廟，連帶引發廟宇恐被拆除爭議，引發地方鄉親不滿。桃園市議員黃敬平指出，希望創造美麗公園同時能與土地公廟共生共存，民俗信仰與公園休憩並不衝突，要求市府應慎重考量廟宇建築的去留問題。

福星宮位於平南里公園內，平日香火鼎盛，黃敬平指出，福星宮追溯最早從日治時代拜石頭公時開始存在，地上物則是在政府施行建築法規前就已經存在，隨著時代的演變，廟宇地上物被建管處列為違建，建管處和平鎮區公所也曾和廟方協調，討論是否利用收取地上物的租金來輔導合法，而桃園市還有很多土地公廟位在公園旁，既存違建可能都有同樣的問題。

平鎮區長陳慶仁則說，目前平南民俗文化公園在做整體的優化整建，包含公園內部設施、樹木等都會移除重新規畫施作，而福星宮土地在1990年重畫由公所取得，而廟宇主體建築在1996年蓋在公園內土地上，這部分占用市府土地是確定的，而廟宇建築也在2018年查報違建，因為這次施作公園工程福星宮就位在公共工程施作範圍之中，所以建管處也發出公告限期拆除。

黃敬平表示，透過桃園市議長邱奕勝向市府爭取，目前是傾向保留廟宇建築拜拜的地方，朝著保留土地公主體，以供信眾能跟以前一樣繼續參拜信仰留下土地公，其他占用公園用地設施則會拆除。

而里民也有不同的聲音，認為該廟主事者背景爭議很大，更曾有報紙媒體報導主事者涉案刑案及不明人士進出該廟，導致很多人不敢去拜拜，贊成土地公廟隨著公園整建一併拆除。