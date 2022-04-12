新北板橋莒光消防分隊建物老舊已有35年歷史，加上疑為海砂屋，去年遭判定耐震能力嚴重不足，內部龜裂及外牆剝落嚴重影響消防人員執勤及行人安全，立委張宏陸12日邀請消防署長蕭煥章、新北消防陳崇岳副局長等一同會勘，爭取中央補助加上新北市政府自籌款，預計投入3億4524萬元重建，最快2025年底完工啟用。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，莒光消防分隊重建計畫，預計建造地上6層、地下2層、總樓地板面積約2099坪的建築物，盼爭取前瞻計畫補助8000萬元，市府編列預算2.65億元，工程經費總計投入3億4524萬餘元，預計今年辦理規劃、設計作業，希望最快於2025年底完工啟用。

消防署長蕭煥章表示，早期曾於莒光分隊現址服務，對這裡充滿感情，也相當關注消防人員執勤環境。

張宏陸表示，他在台北縣政府服務時，第一份工作就在莒光分隊現址上班，一直在板橋服務20多年，對此地及附近社區相當熟悉，今天安排會勘，讓消防署更加理解此棟建物老朽的嚴重性，承諾將向中央全力爭取前瞻計畫補助，希望盡快重建莒光分隊消防廳舍，讓消防人員有安心的執勤環境，提升守護民眾消防安全的能量。