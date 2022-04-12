遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》今(12)日於遊戲內推出情人節活動，【情人節登入活動】最多可獲得350個星導石、【情人節紀念任務】最多可獲得1,050個星導石、70,000個瑪納、【新角色精選轉蛋】更新「情人節限定」，還有復刻劇情活動【壯烈！瓦倫丁祭典攻防戰！！】挑戰戰鬥任務，與限定角色★4「帕爾菲」成為夥伴吧！

《彈射世界》遊戲內情人節限定系列活動！「情人節限定轉蛋」4月12日中午12:00上線！

《彈射世界》於4月12日起推出遊戲內情人節限定系列活動，【情人節登入活動】即日起至4月19日活動期間，每日登入可領取50個星導石，最多共350個星導石！【情人節紀念任務】於4月16日起，7日內完成紀念任務，最多可獲得1,050個星導石、70,000個瑪納！

《彈射世界》推出遊戲內情人節限定系列活動

【新角色精選轉蛋】更新「情人節限定」，限定★5「艾黎雅」、限定★4「芙蘿蕾塔」機率上升中！

※ 戀愛的廢柴女孩★5「艾黎雅」

以完全攻略動盪的迷宮為目標的年輕冒險者。是個非常上進，並且擁有吸引旁人之魅力的才女，似乎只有戀愛是她不擅長的事……？CV：井澤詩織。

《彈射世界》角色「艾黎雅」

※ 釋然的害羞女孩★4「芙蘿蕾塔」

過去隸屬於朱紅之刃的傭兵劍士。從瓦倫丁祭典聯想到了自己故鄉的祭典「維奧蘭里諾」，便下定決心要送禮給恩人。CV：豊崎愛生。

《彈射世界》角色「芙蘿蕾塔」

《彈射世界》復刻劇情活動、與限定角色★4「帕爾菲」成為夥伴吧！

《彈射世界》於4月12日中午12:00至4月18日晚上20:59，舉辦復刻劇情活動【壯烈！瓦倫丁祭典攻防戰！！】完成活動劇情，即可挑戰活動限定的戰鬥任務。蒐集任務道具「瓦倫丁祭典的包裝」及「可可歐卡的果實」，可兌換限定武器等獎勵，完成劇情結局，可與限定角色★4「帕爾菲」成為夥伴！

《彈射世界》復刻劇情活動

※ 魔物廚師★4「帕爾菲」

將世上稀有魔物作為食材的魔物料理人。她的料理堪稱絕品，問題是食材太嚇人，一般人避之唯恐不及。CV：中原麻衣。