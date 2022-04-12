兩岸官方往來停滯，民間團體持續交流，南投縣藝術家攝影協會，將與大陸湖南省東江湖合作舉辦兩岸攝影聯展，預計從5月起，以日月潭與東江湖為主題進行攝影比賽徵件，明年1月舉辦聯展。

南投縣藝術家攝影協會理事長張文彰及新任理監事，12日到縣府拜會，副縣長陳正昇接見時表示，對於該會辦理兩岸攝影聯展，透過影像交流促進兩岸情誼，樂觀其成；也感謝該會成員，歷來在縣府舉辦的大型活動，透過鏡頭記錄影像協助行銷觀光。

陳正昇表示，南投縣藝術家攝影協會，由社區大學攝影班老師簡慶南創會，迄今已5年，會員從社大開始學習攝影，目前會員70多人都是資深攝影高手，並具備全國性攝影社團資歷，拍攝的照片呈現南投風光，也是觀光行銷的最佳利器，未來希望持續透過鏡頭，將南投的風景、人文及產業傳達出去，讓國內外人士認識南投之美。

張文彰表示，攝影是個人興趣，但好的作品能幫助地方行銷，深具公益性，未來，如果縣府需要該會將全力協助，並鼓勵會員深入13鄉鎮市，拍攝自然人文風景、與在地特色產業，協助觀光行銷。

此外，該會與湖南省東江湖合作辦理兩岸攝影聯展，透過民間團體交流，增進兩地民眾的認識，未來也希望與日本、韓國及東南亞國家交流，以攝影作品進行國民外交。

簡慶南表示，該會成員都是熱愛攝影人士，為了增進攝影技術及交流，提升攝影文化與專業，號召同好一起創會，會員都參加台灣攝影學會，並取得博、碩學會士資格，兼具專業評審能力。