央行總裁楊金龍4月13日將赴立法院就「因應疫情再起，各部會主辦紓困貸款措施展延及利息補貼方案辦理情形」，進行專題報告，央行書面報告指出，基於維持物價穩定之法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場，加以考量當前國內受疫情影響產業持續復甦，因此維持「中小企業貸款專案融通方案」退場時程不變，亦即銀行受理企業申請專案貸款之期限依規定於110年12月31日截止；至於央行對銀行融通期限及企業適用央行優惠利率期限則展延至今年6月30日，屆期將不再續辦，並籲請中小企業預先做好財務規劃。

央行不再續辦「中小企業貸款專案融通方案」主要有四大考量因素：

(一)俄烏衝突加劇全球通膨壓力，國內物價漲幅持續居高，央行採取緊縮性貨幣政策立場。

(二)當前國內受疫情影響產業持續復甦，目前工業與服務業K型發展現象已逐漸改善。

(三)近日國內疫情升溫，惟考量：(1)國內物價持續居高，基於維持物價穩定之法定職責，央行採取緊縮性貨幣政策立場；(2)當前國內防疫策略以減災為目標，兼顧經濟與國人生活，加以民眾疫苗接種覆蓋率提高，預期對經濟活動衝擊較為有限；(3)國內受疫情影響產業持續復甦，勞動市場情勢亦續改善；(4)國內資金充裕，銀行可以自有資金續辦本專案貸款，善盡企業社會責任；因此，維持本方案退場時程。

(四)未來央行將密切關注國內疫情發展，並考量國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢之影響，適時採行妥適貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長之法定職責。