歐股周二早市跌到近一周的低點。對於通膨高升的擔憂、大陸新冠肺炎肆虐，烏克蘭戰事不止的影響等，皆影響到市場人氣。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤跌5.59點或1.22%，為452.67點，銀行股跌最多。歐股也呼應了亞洲股市稍早收盤時的疲弱表現。

德國頂級銀行德意志銀行和德國商業銀行股價皆暴跌近8%；此前一名未披露的投資人拋售了逾5%的股份。

由於大陸遭近兩年來最嚴重的疫情打擊，與大陸關聯較多的LVMH集團、開雲(Kering)和愛馬仕等奢侈品股下跌在1~2%之間。

美國國債殖利率繼續上升，風險情緒進一步遭弱化。市場預計美國消費者物價指數將出現近40年來最大的讀數。

義大利國防集團Leonardo升3.1%。由於預期該公司主要市場的國防開支將會增加，德銀將該公司上調為買進。

德股暫跌2.1%，法股跌2%，英股跌0.9%。