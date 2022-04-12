由臺中市政府主辦的111年全國身心障礙國民運動會圓滿落幕，12日在洲際多功能運動中心舉行閉幕典禮。本屆身障運佳評如潮，大會提供各縣市運動員最貼心的參賽服務，讓選手在最高品質的場地中大顯身手，不斷突破自我，締造最好的成績。

臺中市政府對於身心障礙運動的推動不遺餘力，給予選手最佳的參賽環境，提供各縣市無障礙計程車接駁服務，讓選手享有尊榮禮遇。而近日疫情升溫，本賽會以最高防疫標準籌辦，市府團隊為選手打造堅固的防疫安全網，讓賽事順利進行。

各賽事場館設有專業醫療人員和運動防護員，由臺灣體育大學運動健康科學系27名同學組成，提供選手進行緊急的運動傷害處理，以及運動傷害預防，專為聽障選手設計的傷處患部的字卡，有效幫助選手溝通，精準傳達正確資訊，進而協助解決問題。

來自臺北市的2013年聽障奧運羽球金牌好手范榮玉大讚服務非常周到，「運動防護員很專業，為聽障準備的患部小卡很貼心，並且現場有手語翻譯服務，完整照顧聽障運動員的需求，賽事辦得非常好，工作人員效率高。」

此外，田徑、桌球、籃球、羽球、輪椅網球等賽場設置輔具維修站，提供即時維修及調整服務，讓來自全國各地的選手能夠無後顧之憂大展身手，各縣市參賽選手齊聲喊讚，感受到臺中市政府對身障運動員的重視及用心，以及完善的無障礙規劃和對身障朋友的友善環境。

全國身障運泳池畔破聲連連，練習池與比賽池受到泳將高度肯定，本屆在泳池豪取6金的臺中泳將陳郁琪表示，「游泳池的水溫、場地規劃一流，讓我很享受比賽。」

在臺中工業高級中等學校進行的羽球賽事，無論是場地規格、燈光照度和動線規劃，也大獲好評，本屆WH2級男單金牌、地主選手詹棍益表示，「進場入線分為站立組和輪椅組兩個出入口，不會所有的選手都擠在一塊，動線設計對身障朋友很友善。」

本屆賽會首度於身障運賽會期間推出賽事轉播服務，並且增設電子螢幕計分板，對於身障運動能見度有顯著提升，代表屏東出戰的聽奧國手陳忠羿大力稱讚，認為賽事媲美國際級等級，「轉播讓外界更了解身障運動員，曝光率的增加也有助於推廣，呈現更多更精采的比賽，希望身障朋友可以站出來，享受運動的樂趣。」