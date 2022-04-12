基隆市信義國小因2個班3個學生確診，11日晚間宣布全校停課，部分家長抱怨沒有全校篩檢，懷疑學校內是否有其他孩子成為隱形傳染源，12日下午基隆市長林右昌強調，學校是否停課與全面篩檢，有一套完整嚴謹評估流程，二信中學全校篩檢，因病毒在學生間擴散風險難控管，國小生則風險較能掌控。

林右昌表示，基隆陸續傳出有很多學校有確診學生，很多都是家庭群聚導致，學校內有學生感染，是否停課在去年疫情以來就有一套嚴謹標準作業流程，11日晚間信義國小停課，有家長質疑為何沒有全校篩檢，其實是否啟動全面篩檢，須由衛生局與感控醫師在專業判斷下決定，不是停課就要全校篩檢。

林右昌指出，二信中學發現確診學生時，個案是1名高職生，搭乘校車到學校，車上學生分布在許多科別與班級，加上個案有很密集社團活動，不僅在學校內，在校外也有很多活動，當時二信中學決定非常明快，經市政府評估疾病擴散風險沒有辦法管控，所以立即全校篩檢，加上4天快篩試劑監控健康。

林右昌提到，11日信義國小同課處置非常明快，晚間學生PCR檢測結果出來，學校就馬上通知教育處，採取停課措施，以往可能要隔天才可能宣布，也在評估後認為，國小生互動層次與高中、高職、大學都不一樣，高中生與大學生互動群體比較複雜，因此沒有在信義國小執行全面篩檢。

林右昌補充，不論全校篩檢或快篩試劑投放，都要經由風險控管，學校內有1個學生確診，同班同學一定會匡列居家隔離，非同班同學，經疫調發現曾經密切接觸，也一定會匡列，都一定會PCR採檢確認身體狀況，如果病毒擴散風險高，就會擴大匡列與PCR檢驗，若經評估沒有風險，就會要求自我健康監測。