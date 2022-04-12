為響應世界地球日及聯合國全球2030減碳目標，友達永續基金會發起的「Green Party手護台灣綠色堡壘」植樹計畫，今年邁入第三屆，認養林務局嘉義林管處位於台南市的保安林造林地，並與亞太社創高峰會共同合作，於12日舉辦植樹造林活動。

友達暨友達永續基金會董事長彭双浪親身帶領友達員工，化身綠色志工，為全球減碳和台灣水土保護貢獻心力。友達志工不僅挽袖親手植下樹苗，也承諾將陪伴樹苗成長茁壯，打造永續的「地球之肺」，期盼共同延緩氣候變遷。

友達永續基金會長年關注環境永續，自2020年發起「Green Party 手護台灣綠色堡壘」十年植樹計劃，積極與聯合國永續發展目標（SDGs）接軌，繼2020年與東勢林區管理處認養高美濕地保安林地、2021年攜手新竹林區管理處任認養位於苗栗後龍之友善環境生態造林地，今年更將綠色足跡拓展至南台灣，認養嘉義林管處位於台南市的3.27公頃保安林造林地，協力進行造林、刈草與除蔓等撫育工作。本次種植的相思樹及光蠟樹 ，其碳吸存能力居台灣原生樹種之冠；而認養的土砂捍止保安林，則可防止砂土崩落，避免砂土損壞道路、淤積水庫和溪流，保全周遭土地，營造多樣豐富的森林生態環境。

彭双浪表示，面對極端氣候，友達不僅將「淨零碳排」納入營運目標，在塑造永續文化，對內員工的環境教育培力上亦不遺於力。友達同仁親手植下的每一棵樹，都支持著企業一步步以行動實踐對環境永續的理念與承諾，友達也號召各方一同投入對抗氣候變遷，邁向共榮共好的未來。

嘉義林管處處長張岱表示，植樹造林可固碳，林務局長年撫育造林，增加了森林的碳吸存能力，並導入森林管理委員會（FSC）驗證制度，強調負責任的森林永續經營。友達永續基金會長期致力於環境保育與永續教育工作，並動員志工為植樹護樹盡心力，林管處樂見美好的傳承讓地球環境生生不息。

2022亞太社創高峰會執委會召集人嚴婉玲指出，2022亞太社創高峰會以淨零碳排與環境永續為主軸，本次三方的合作不但為地球減碳、固碳，更是政府、企業、NGO協力的最佳示範。

活動中也結合環境教育推廣，邀請「臺灣好植地」共同發起人劉哲瑋講解本次植樹環境，讓活動志工與參與者更加了解坡地植被復育的重要性，不僅有助於促進鄉鎮聚落週邊的坡地復育工作，對營造淺山森林廊道亦有莫大助益。