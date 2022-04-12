台中茂谷柑今年與南部茂谷柑產季重疊，造成台中茂谷柑銷售供需失衡，農民坐困愁城。市府輔導農民團體加強茂谷柑國內外行銷，並帶頭採購供應學童營養午餐；12日起配送到台中市366校高國中小學營養午餐，共33萬名學童受惠，滿足學生營養需求，同時維護農民收益。

農業局指出，台中市茂谷柑種植於大安溪河谷，品質優良，具果肉柔軟、多汁、甜度高，糖酸比適中等特質；產期於每年十二月至翌年四月，種植面積約596公頃。產區在東勢、石岡、新社及和平區，總產量高達1萬60公噸，占全國31％，為全國最大產區。

果農蔡有財表示，今年因南部茂谷柑生長遇低溫，部分果品晚熟，造成與台中市茂谷柑產季重疊；加上春節後送禮需求降低，又逢低溫下雨，使茂谷柑銷售未如預期，主要產地東勢區明正里農民更是叫苦連天。

農業局長蔡精強說，為保障果農積極輔導茂谷柑國內外多元行銷，內銷除輔導農民團體辦理共同運銷，也於實體通路及電商平台上架販售，目前已銷售超過783公噸。外銷部分，今年預計外銷600公噸茂谷柑至大陸、馬來西亞等國家，達到調節市場供需增加農民收益。

農業局強調，為照顧學童營養均衡，與行政院農委會、豐原區農會合作，採購在地濃郁酸甜茂谷柑，12日起配送至台中市366校高國中小學營養午餐，一顆茂谷柑約可提供每日所需膳食纖維的13％。直接剝皮、切片食用或榨汁飲用皆美味，多吃除能幫助消化外，更具多重營養成分。