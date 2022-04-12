2022企業女子壘球聯賽開賽記者會，各隊總教練上台致詞。（體育署提供）

2022年企業女子壘球聯賽16日在台北市青年公園展開新球季，開幕戰送上上季冠軍賽對戰組合，由本季尋求3連霸的福添福嘉南鷹對壘新世紀黃蜂，福添福嘉南鷹在新教練張寧恩領軍下，要克服壓力，為冠軍努力。

張寧恩指出，球隊本季補進兩位從高中升上來的年輕投手，陣容老、中、青球員都有，尋求連霸的壓力一定有，但告訴球員保持平常心，「畢竟冠軍可遇不可求，每隊實力都接近，就一場一場去拚戰，奮力朝冠軍前進。」

企業女壘聯賽為國內女壘最高層級賽事，已經邁入7個年頭，今年有福添福嘉南鷹、新世紀黃蜂、新北凱撒勇士、台北台產熊讚及兆基穿山甲等5個企業隊伍參加，大會喊出「超越Never Stop」的口號，藉此勉勵所有選手都能超越過往，努力突破，期能在今年杭州亞運爭金奪銀，同時期許企業女壘聯賽能更加蓬勃，吸引更多的企業投入，吸引更多的球迷觀看，朝職業化方向邁進。

2022年企業女壘聯賽各隊將進行8個單循環賽事，每隊進行32場比賽，總比賽場次80場次，賽事安排分佈北、中、南各球場，從開幕戰的台北市青年公園棒球場，到南台灣的高雄市鳳新壘球場，將會有6個縣市、7座球場看的到企業女壘聯賽的精采比賽，歡迎所有球迷們親臨現場觀賞精彩賽事，而全年度賽事也將透過電視及網路的現場轉播，讓無法到場的球迷也能透過直播在家欣賞高水準的比賽。