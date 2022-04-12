現場約有70多家廠商參與說明會。（洪靖宜攝）

受市民關心的高雄捷運黃線已獲行政院核定，高市府舉辦「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)統包工程廠商說明會」，現場約有70多間國內外營建、機電系統、軌道運輸等大型業者參與說明會，這次高雄捷運黃線工程招標原則採以統包工程方式辦理，說明會結束後將於近期公告上網招標，將力拼今年年底前動工，並於117年底達通車營運目標。

高雄市政府捷運工程局12日於寒軒國際大飯店國際廳舉辦「高雄都會區大眾捷運系統都會線(黃線)統包工程廠商說明會」，場內約有70家國內外廠商參加，像是有英、德、日、韓、馬來西亞商，包括營建、機電系統、軌道運輸等大型業者參與。這次高雄捷運黃線工程招標原則採以統包工程方式辦理，等說明會結束後，將儘快公告上網招標。

捷運黃線橫跨鳥松、三民、鳳山、苓雅、新興及前鎮區6個行政區，全線22.9公里，全線合計23個站，加上未來延伸至前鎮漁港，預計再增設2站。目前核定總經費約1442.37億，中央補助833億，其餘市府出資608.55億元，此工程目標要6年內完成，因此今年務必要動工，117年準時完成通車營運，

高雄市副市長林欽榮說，捷運黃線對於高雄的未來的發展很重要，雖要在6年內完工，是「不可能的任務」，但同仁都很努力，希望能在年底順利動工。另外，林欽榮提到，因對國發會有承諾，要將台灣技術及設備引進，也會達到一定程度的國產化。