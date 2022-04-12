教育部主秘廖興國今天證實，位在中央聯合辦公室南棟的教育部國際司，有1位同仁確診，那個同仁所屬的科整個改為居家辦公，也會安排他們接受篩檢。

廖興國表示，這位同仁在上周五得知家人確診，因此周日就去篩檢，今天接獲通知確診。不過這位同仁周五之後就未進辦公室，而根據往例，教育部每逢周六、周日都會進行清潔消毒，因此整體環境是安全的。