疫情燒進教育部！國際司1人確診 整科居家上班 16:322022/04/12 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部國際司有1人確診。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部主秘廖興國今天證實，位在中央聯合辦公室南棟的教育部國際司，有1位同仁確診，那個同仁所屬的科整個改為居家辦公，也會安排他們接受篩檢。 廖興國表示，這位同仁在上周五得知家人確診，因此周日就去篩檢，今天接獲通知確診。不過這位同仁周五之後就未進辦公室，而根據往例，教育部每逢周六、周日都會進行清潔消毒，因此整體環境是安全的。 明新科大2生確診 全校停課10天 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 #新冠肺炎 #台灣 #確診 #教育部 #國際司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮市明義國小驚傳3人確診 緊急宣布停課至21日 06:082022/04/12 生活 疫情燒進政院 居家照護管理指引 近期公布 04:102022/04/12 財經要聞 亞大生為愛送餐確診 女友未戴罩罰20萬 04:102022/04/12 生活新聞 國教向下延伸至５歲 教部委外研究１年 04:102022/04/12 生活新聞 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 11:252022/04/12 生活 新北新增162例確診 3校2幼兒園班級停課 15:252022/04/12 生活 強化高中汙水排水系統 教育部3.2億補助56校 09:222022/04/12 生活 基隆＋35 原匡居隔確診占多數 16:132022/04/12 生活 廖國棟陰轉陽確診 Ptt鄉民暴動狂問這一句 12:002022/04/12 政治 每天千例確診很快會發生 北市祭3大策略因應 15:592022/04/12 生活 全校停課標準大鬆綁 1／3班級出現確診、密切接觸者才停課 08:372022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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