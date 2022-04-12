桃園龍山國小爆6生確診感染源不明 1300師生急採檢 16:372022/04/12 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市教育局接獲通報，桃園區龍山國小新增6名確診者，感染源尚待釐清。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市教育局接獲通報，桃園區龍山國小新增6名確診者，感染源尚待釐清，其中6人有5人私立芙西爾美語文理短期補習班補習，龍山國小及美語補習班將從13日停課10天至22日，23日復課。 據了解，教育局11日晚間接獲通報龍山國小有確診者，發現總共新增6名確診者，都是學生，其中6年級3人，5年級1人、4年級2人。據了解，醫護團隊下午4時入校採檢約1300名師生及補習班人員。 每天千例確診很快會發生 北市祭3大策略因應 居家照護試運行 新北預估確診者未來6成在宅 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #染疫 #龍山國小 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園＋25 楓樹國小染疫4生都在同補習班 擴大採檢1200人 18:192022/04/11 生活 苗縣＋2 公館鄉6旬婦確診 連假曾至客家圓樓表演 15:172022/04/11 生活 台中確診5歲童傳染多人 東新國小全校停課10天 11:022022/04/11 生活 寰宇龍騰董座靠一招吸金30億 檢調兵分11路搜索約談5人 15:492022/04/11 社會 北市產發局1官員確診 市府10樓軟性封鎖 11:462022/04/12 生活 北市如確診每日破130人 柯P：會施行輕症在宅 16:232022/04/11 生活 屏東小吃部傳播鏈＋10 極樂店家再添一處 15:312022/04/11 生活 台東＋1 高雄確診者Ct值17.4爽玩綠島2天 足跡遍布各景點 14:002022/04/12 生活 台南＋18創單日新高 美語補教師1傳7 04:102022/04/11 地方新聞 基隆＋34 工地群聚6居隔者確診 10例快篩陽性通報 17:042022/04/11 生活 6役男找愛滋病患當替身免當兵 他「1理由」自首全案爆開 11:272022/04/11 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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