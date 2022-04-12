桃園市教育局接獲通報，桃園區龍山國小新增6名確診者，感染源尚待釐清，其中6人有5人私立芙西爾美語文理短期補習班補習，龍山國小及美語補習班將從13日停課10天至22日，23日復課。

據了解，教育局11日晚間接獲通報龍山國小有確診者，發現總共新增6名確診者，都是學生，其中6年級3人，5年級1人、4年級2人。據了解，醫護團隊下午4時入校採檢約1300名師生及補習班人員。