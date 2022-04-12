中華民國滑冰協會於4月11日，在臺北小巨蛋副館冰上樂園舉辦「111年全國短道競速滑冰春季錦標賽暨國手選拔賽」。該賽事是為2022／2023賽季國手代表隊之選拔賽。此次參賽的選手，均是國內優秀的短道競速滑冰選手。

為獲取世界盃國家代表隊資格，本場賽事有多位潛力優秀選手參賽，包含2021／2022賽季代表出賽世界盃賽事的成年組蘇駿朋、林峻頡及廖韋丞選手。

ISU短道競速滑冰世界盃比賽參賽門檻秒數為45.8秒。小巨蛋場館冰面彎道處有些許積水情況，但不至於影響選手實力發揮。鑒於小巨蛋做為國內國手選拔賽場地，場地對於選手的安全與成績是非常重要的。此次冰面突發狀況可能為天氣炎熱所導致，所幸經小巨蛋工作人員立即處理後，已大幅改善冰面積水情況。

國內下半年9月及11月還有短道與花滑兩場賽事，我們的短道與花滑選手也努力積極備戰中，歡迎民眾到場為選手加油。