新北市三重區中正北路某建築工地今（12）日下午2時許發生公安意外，27歲陳姓工人疑從20層樓鷹架墜落，當場死亡，轄區警方已到場採證，初步未發現外力介入跡象，後續將報請檢察官相驗釐清墜樓原因。
今天下午2時20分許警消接獲報案，三重中正北路巷內工地有工人被梯子壓住，警消人員趕抵經現場了解，該名鷹架工人疑是從20層樓高處墜落，臟器外露明顯已無生命跡象，無須送醫。
三重警分局鑑識人員到場勘驗，初步為發現外力介入跡象，警方已聯絡家屬到場，詢問工地負責人製作筆錄後，將報請檢察官相驗，釐清確切死因。
新北市三重區中正北路某建築工地今（12）日下午2時許發生公安意外，27歲陳姓工人疑從20層樓鷹架墜落，當場死亡，轄區警方已到場採證，初步未發現外力介入跡象，後續將報請檢察官相驗釐清墜樓原因。
今天下午2時20分許警消接獲報案，三重中正北路巷內工地有工人被梯子壓住，警消人員趕抵經現場了解，該名鷹架工人疑是從20層樓高處墜落，臟器外露明顯已無生命跡象，無須送醫。
三重警分局鑑識人員到場勘驗，初步為發現外力介入跡象，警方已聯絡家屬到場，詢問工地負責人製作筆錄後，將報請檢察官相驗，釐清確切死因。
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