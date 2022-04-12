交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處將於4月15日至5月1日，於野柳地質公園舉辦「2022野柳石光，夜訪女王」活動，打造8大特色燈區，每30分鐘展出海岸水幕投影光雕秀，歡迎民眾一起體驗具藝術性及娛樂性的地景光雕秀。

8大燈區分別為「野柳石空精靈森林入口」、「野柳石空愛情空橋」、「俏皮公主魔法石空劇場」、「石空微光奇旅步道」、「女王頭奇幻光林劇場」、「儷影湖夢幻石空劇場」、「女王頭浪漫石空劇場」以及「野柳石空繁星出口」。

北觀處處長陳美秀表示，「野柳石光，夜訪女王」以燈光效果為活動主體，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，海岸邊以水為幕並投影全新創作之動畫，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色。

奇幻水幕光雕秀每晚共展出6場，時間為18時20分、18時50分、19時20分、19時50分、20時20分與20時50分。今年也首創沉浸式互動投影體驗，在俏皮公主前廣場岩壁區掃描QR CODE，上傳照片搭配文字即可呈現獨一無二的觀展心情。

「2022野柳石光，夜訪女王」活動自4月15日起至5月1日，每天17時30分至21時開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。持國旅券於活動現場購買4張夜訪女王門票，加贈價值500元的紀念品1份。