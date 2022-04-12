亞果遊艇集團攜手中信金融管理學院，產學合作，推動遊艇休憩及帆船課程，建立完整的海洋運動學習與就業管道，共同為遊艇休憩產業培育更多人才。

亞果遊艇集團透過產學合作，帶動台南市教育體育觀光發展，12日與中信金融管理學院及體系內的國際學校，在安平亞果遊艇城，舉辦締結MOU記者會，台南市長黃偉哲等多位產官界人士出席見證。

侯佑霖指出，此一產業合作的主要用意是，由亞果提供專家和設備、場地，讓中信金融管理學院將體育系的修習科目，納入帆船課程，由亞果負責上課、培育遊艇休憩人才，帶領學子能與國際接軌。

他說，今年亞果遊艇集團將舉辦第一屆EMBA帆船比賽，中信金融管理學院也將組隊參加，跟台大、南台科大等校競逐。

亞果表示，台灣是個先天地理條件優渥的海洋國家，近年，亞果遊艇不斷推廣海洋休憩，同時也越來越多學校，開始重視海洋培訓，亞果在與中信金融管理學院合作之前，已有不少產學合作經驗，包括贊助台南西門實驗小學帆船隊、與瀛海中學合作，推行海洋教育課程，並贊助大專院校帆船隊，與高雄科技大學合作產學專班、支援各式帆船賽事等，讓孩子們從認識海洋到愛上海洋。

亞果指出，在12日簽署MOU之前，亞果已搶先前往中信金融管理學院，召開實習招募說明會，現場百位學生到場參與瞭解，首波將在暑假期間展開，最長為期半年，由亞果遊艇釋出水手、船務行政人員、會員服務相關人員等需求名額，為學生職涯發展提早作準備，在大學畢業前即與業界接軌。

亞果說，除了實習機會，雙方後續也將共同討論，就適當主題，開設帆船學習課程，進入大學培養遊艇休憩專業人才，打造完善的產業生態鏈，讓海洋休憩產業在台灣更加蓬勃發展。

亞果指出，亞果作為海洋休憩第一品牌，背負了海洋教育的使命，近年積極響應政府「向海洋致敬」的政策，將台灣海洋教育向下紮根，透過產學合作，將教育資源與大專院校共享，再透過實習計畫，展望能夠提供學子們畢業後的舞台，建立完整的海洋運動學習與就業管道。