國銀在越南苦守寒窯，申請分行最長已等待近17年，國泰世華銀行決定「用搬的比較快」，12日宣布其越南茱萊分行已成功獲准搬遷為胡志明分行，未來將與國泰世華銀越南合資子行世越銀行更進一步聯手，子行負責開拓越南一般民眾的消金業務，胡志明分行則在母行支應下，專攻企金、聯貸及境外企業融資案。

國銀新南向進度，取消東南亞各政府對外商銀行的開放態度，越南對外商申請河內分行、胡志明分行，審查放緩，如中信銀2005年申請設河內分行、彰銀河內分行2006年申請，台銀河內分行、國泰世華銀胡志明及河內分行則是2007年申請，至今都未獲准。

國泰世華銀決定用搬遷方式，進軍胡志明市，即將2005年獲准開業的越南茱萊分行，申請搬遷為胡志明分行，將胡志明辦事處遷到茱萊所在的廣南省，2020年向越南申請，去年4月獲准，在12日開業。

由於疫情因素，國泰世華銀董事長郭明鑑、總經理李偉正是在台北與越南胡志明分行連線，舉行開業典禮，宣布未來胡志明分行與世越銀行聯手，服務越南台商，及深耕當地企金與消金市場，同時國泰金控的國泰人壽、國泰世紀產險亦都有越南子公司，總部都在胡志明市，胡志明分行開業後，國泰金控在越南算全員到齊，強調會發揮綜效，擴大在越南的金融服務範圍。

越南經濟成長及人口紅利等看好，多家國銀都希望進軍當地市場，但等待胡志明或河內分行，如同王寶釧苦守寒窯18年，至今仍有多家在排隊當中，國泰世華銀決定用搬遷、互換方式，成功將分行搬進胡志明市，且其強調茱萊分行2005年開業後，很快就損益兩平，去年稅後獲利成長幅度達40％，未來在胡志明市，與世越銀行聯手，將可開發更大的市場。