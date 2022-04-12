墾丁福華飯店針對母親節限時推出住宿特惠活動，邀請大朋友、小朋友帶媽媽來墾丁渡假，讓辛苦的母親放鬆一下。母親節限時專案，兩人成行入住5月8日母親節豪華雙床房一晚，每房3,507元起，入住再加贈「High浪魔幻秀」入場券兩張，歡迎來與媽媽共度一個既悠閒又充滿魔幻體驗的母親節假期。另外，現在於官網預定五月份住宿，加購高鐵還可享車票65折。

母親節即將到來，墾丁福華祭出優惠吸引大家到飯店歡慶。飯店位於國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，距離墾丁大街僅5分鐘路程，到墾丁各處景點四通八達；館內設有許多休閒設施，戶外泳池有墾丁唯一50公尺標準泳道、器材齊全的健身房、桌/撞球區等運動設備能滿足房客的健身需求；飯店也規畫定點旅遊以及半日遊，在解說人員帶領下可一窺珊瑚礁海岸、熱帶林及貓鼻頭等半島風光，充足的旅遊資訊，讓遠道而來的旅客輕鬆貼近墾丁的風光明媚。

墾丁娛樂新地標「墾丁壹號」，不僅可以購物、享受美食、與朋友K歌歡唱還有歡派PUB豐富民眾的墾丁之夜。「High浪魔幻秀」由大型幻術明星-吳冠達與其團隊共同打造魔幻大秀，大型魔術鉅作，突破極限的視覺饗宴，帶給觀眾耳目一新的世界級幻術大秀。