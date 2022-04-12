台北榮總陳威明院長與玉里分院新舊任院長合影。（北榮提供）

陳威明院長（左２）與玉里分院醫療團隊合影。（北榮提供）

台北榮總玉里分院今天舉辦新任院長就職布達典禮，由前玉里分院副院長胡宗明升任院長，北榮院長陳威明今天不僅親臨主持，還在現場示範「微創人工膝關節置換手術」，盼能加強總院與分院人才、技術交流，縮短城鄉醫療差距。

新任玉里分院院長胡宗明畢業於國防醫學院，慈濟大學醫學科學研究所博士，歷經精神科主治醫師、老人精神科主任、精神部主任、副院長等職務，資歷豐富完整；曾任東區醫療區域輔導與醫療資源整合計畫推動小組委員、社團法人台灣社會與社區精神醫學會無給職理事，推動精神科專業領域貢獻卓著。

陳威明則為骨腫瘤及微創人工關節置換手術權威，行醫30年完成逾3萬例手術，曾在鳳林分院服務2年，看到偏鄉醫療資源不足，面臨的限制與挑戰，也因此更尊敬偏鄉醫師。

陳威明表示，示範「微創人工膝關節置換手術」是希望加強總院與分院人才、技術交流，縮短城鄉醫療差距，讓當地民眾不用舟車勞頓就能享有醫學中心高品質的醫療服務，落實輔導會的金字塔計畫，達到在地醫療、在地安養的目標。

83歲左腿退化性膝關節炎林老先生，今接受陳威明手術，對於不需北上，即能接受骨科權威執刀，接受玉里分院醫療團隊細心照護，他表達由衷感謝。

完成手術後，陳威明也鼓勵年輕醫師有機會多下鄉服務，體察偏鄉醫療困境，可學到不同的經驗和人生體會。