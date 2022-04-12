《大畫昭君～觀落雁》演員卡司堅強，周明宇（左起）、黃大煒、方宥心、孫協志、羅美玲、林斌。（粘耿豪攝）

臺北市立國樂團與全民大劇團再度攜手翻轉歷史，推出全新古裝音樂劇《大畫昭君～觀落雁》，由指揮家吳瑞呈及北市國樂團，張大春作詞、謝念祖編導、李哲藝作曲；資深音樂人黃大煒、全方位藝人孫協志、歌手跨界演員方宥心、美聲唱匠羅美玲，資深舞台劇演員周明宇、林斌、呂紹齊同台演出。這也是方宥心、孫協志時隔27年後再度同台合作！

主持、戲劇、歌手多棲的孫協志，曾有擔任音樂劇特別演出來賓的經驗，這是他首度擔綱男主角，他開玩笑地說，因為男主角需要扛票房，所以他自己並不敢想，「但我自己是非常期待好作品跟大家分享的，只要我有興趣的工作，我都會願意去嘗試」。這次和方宥心成為劇中情侶，大家都以為他們是首度合作，但兩人其實在27年前的選秀節目《21世紀新人歌唱排行榜》就已經認識，方宥心說「當時協志哥是在校園組，我是在兒童組，之後還進了同一家唱片公司，曾一起去工地秀、廟會一起工作。」

孫協志說，中間有一段時間方宥心都在好好念書，兩人只有在幾個通告稍微遇到，這次時隔很久再次合作，在排練場相遇時，有一段戲是他要說「不覺得我們很面熟嗎」，然後哼唱出一段兒歌，因為當時兒歌還沒寫出來，他就故意對方宥心哼唱出她當年與方順吉紅透半邊天的〈翹腳髯鬍鬚〉中的「社會是溜溜秋秋～～」，引來全場爆笑。方宥心笑說：「當時很想故意回敬〈我難過〉。不過自從這首歌出現後，我們之間就沒有任何隔閡了！有一種與小時候的大哥哥暌違很久再突然碰面的感覺。」

方宥心去年入圍金鐘獎，今年戲約不斷，近期為了電影《做工的人》，正在嚴格執行減肥計劃，「我先節食一周，斷食一周，現在有再慢慢復食。」被問到目前體重，方宥心害羞地說目前已經是47公斤。但她無奈大嘆排練場總是充滿美食，「我自己有個癖好，是我很喜歡看別人吃，這樣就會像是自己也有吃到。」孫協志在一旁笑說，當大家都在大啖美食時，方宥心會拿著一杯水，盯著其他人，請大家吃給她看，讓大家莫名壓力很大，羅美玲在一旁答腔說每次看都覺得自己好殘忍，導演接話說，「即便這樣，大家還是會吃得很開心。」

黃大煒活躍於音樂界，這次是他出道後首度挑戰音樂劇。他回憶年輕時，有在國外參與過徵選，進去被導演要求轉3個圈，就掰掰被請出去，讓他年輕時就知道演音樂劇很不容易，決心專注在音樂創作上面。這次破例再度參加音樂劇，黃大煒表示自己再次感受到音樂劇的瘋狂，「我在音樂上花了需多時間做到100分，但音樂劇演員是要在舞蹈、戲劇、跳舞都要做到100分。」

這次參與演出，對黃大煒說，最難的是在語言上的轉換，因為看不懂中文，還特別要將劇本翻譯成羅馬拼音版本；為了瞭解劇情，甚至自己請了認識的朋友來翻譯文言文；也第一次學習走國劇身段，他更驚呼說，「單于和中原的走法還不一樣！」編導謝念祖表示，「單于對於中原來說，就等於是外國人，找到大煒老師演出老單于這個角色十分符合，我們也還在說服他在台上唱〈你把我灌醉〉！」

黃大煒自己更特別為了單于的出場和死亡，做了全新的曲，黃大煒笑說，這次投入的心力，可能也可以讓自己瘦個3、5公斤沒問題。孫協志在一旁開玩笑說，「以前的單于好像都是沒有穿上衣的。」黃大煒馬上說：「喔！我們是明年5月演嗎？今年，我應該是來不及，那我需要穿一點衣服！」笑翻在場演員。

羅美玲已有多次音樂劇演出經驗，前期排練在音樂老師還來不及出Demo的時候，光靠樂譜就會唱，孫協志輸人不輸陣，於下次排練前督促自己也能靠看譜把曲都練會，讓劇組驚呼真的是資優生！羅美玲聲音清澈宏亮，上次與全民大劇團合作《情人哏裡出西施》演出東施，再次挑戰古裝音樂劇，她表示不用承擔女主角，壓力輕鬆不少，但面對大春老師的古詞，卻讓難度升級，而本次她將演出宮中的妃子，會是本劇的笑點擔當。