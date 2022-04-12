補上三地門鄉德文部落最後一塊拼圖，全縣原鄉文健站已完成71站，布建率達百分百。（林和生攝）

悠揚古調從雲端裡的部落傳出，12日對於三地門鄉德文村來說是辦喜事的日子，於活動中心啟用的文化健康站，不僅長輩期待已久，更是屏東原鄉長照據點最後一塊拼圖，屏東縣長潘孟安不惜來回近2小時車程親自參與，宣布縣內原住民長者照顧最後一哩路已經達標。

原民會為推動以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」的照顧模式，在原民地區及都會原民聚落大力推動文化健康站設置。

屏縣府近幾年積極響應，潘孟安有感而發地說，2020年時，國境之南原鄉文健站布建率達98.4％，已是全台最高，當時就只剩1個德文村沒有設置關懷據點或文健站，對此心中一直耿耿於懷。

當地耆老表示，德文部落沿山而闢，範圍狹長分布，從北至南相距超過2公里，過去因用地取得不易，使得文健站總是只聞樓梯響；如今透過縣府積極向中央爭取設置，並在尋覓地點過程中，與部落頭目及原民主席取得共識，終於活動中心完成設置。

潘孟安強調，正因為了解過去年輕人為了築夢而離開家鄉，心裡總是掛念著千里之外的孩子及vuvu（族語長輩意思）們，所以自2014年起，縣府團隊積極建置一部落一文健站，把每位長輩及孩子當成家人般照顧，希望讓年輕人安心在外打拚，也讓家鄉長輩可以終身學習、在地安老。

屏縣府原民處長顏成仁表示，全縣已完成建置71站文健站，同時促進在地就業機會，目前縣內進用在地族人擔任照服員共有208人，受照顧長者高達2833人，期望能將此處打造成為部落長者第二個家，讓長輩都能在部落安老。