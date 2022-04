111年全國身心障礙國民運動會(簡稱身障運)今日在臺中洲際多功能運動中心精彩閉幕,本屆全障運4天賽程中,來自全國22縣市2047位身心障礙選手嶄露頭角,在各縣市代表見證下,體育署林哲宏副署長與大家相約113年南投縣再見,期待本屆賽事能繼往開來,邀請國民一起營造《愛運動動無礙》的社會支持氛圍。

體育署表示,身障運選手們的表現,充分展示最真實的運動家精神,體育署將銜接選手對於運動的熱情,落實各項身心障礙體育運動事務,誠如國際聽障運動總會(ICSD)以運動爭取平權(Equality through sports)為目標,國際帕拉林匹克委員會(IPC)並提出透過帕拉運動創造更融合社會的願景(Make an inclusive world through Para sports),邀請國人一起營造社會支持氛圍,追隨國際特奧會(Special Olympics)「透過運動改變世界(Changing the World Through Sports)」的理念,讓改變就從運動開始。

臺中市陳子敬副市長表示,感謝教育部讓臺中市政府有機會接下籌辦身障運的接力棒,並感謝賽事中各選手的奮力挑戰、突破;以及感謝贊助廠商與工作團隊的付出,共同順利完成任務,期待選手、教練都能滿意「友愛臺中、共好無限」的服務,預祝大家相約南投能再創佳績。

閉幕典禮中由灰姑娘輪舞集、臺中市街舞聯隊、東山高中啦啦隊等臺中市在地表演團體揭開序幕,透過演出傳遞選手奮戰精神,也意味將此核心價值傳承、延續至未來各屆賽事;為期4天的賽事在會旗交接給南投縣陳正昇副縣長時精彩閉幕,各縣市代表、選手及教練們並將攜手,邁向《愛運動動無礙》Together We Move的美好願景。