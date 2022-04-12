豐田社長2021年底宣布「全球電動車戰略計劃」，眾所矚目的電動車，和泰車(2207)配合原廠戰略，積極展開電動化佈局，逐步實現集團碳中和，2030年前投入30款BEV車型開發，展示16款未來上市的BEV車型(5款TOYOTA「bZ」車型、4款Lexus BEV車型、7款Lifestyle BEV車型)。將於下個月全新導入的首款採用純電平台車型bZ4X，前衛外型與全新科技氛圍駕駛座艙，滿足顧客對於純電車款的需求及想像。

TOYOTA板塊也擴大GR品牌溝通，GR 86大改款，由Gazoo Racing主導開發；GR Supra手排導入，打造更加全面的GR戰線，兩款車將於第三、第四季亮相。而TOYOTA品牌旗艦王者降臨，全新跨界旗艦車款CROWN在第四季全新導入。

TOYOTA也耕耘社區型保修站，提供車主「地點便利」、「快速」的原廠售後服務，主打保養、輪胎/電瓶更換等服務，2022年目標擴倍增至60間，2022年服務廠+保修站可望達183間服務據點。

Lexus今年營運重點，NX 200開始量產，年後展開大量交車，NX全車系到位，挑戰年販1萬台。並透過GA-K平台打造來提升動態表現，並追加各項新世代配備，如：LSS+3.0/TAZUNA全環繞駕駛座艙與9.8吋觸控式螢幕等。

Lexus電動車方面，爭取全新電動車RZ 450e導入台灣市場，使用Lexus全新電動車平台開發。獨特的Lexus設計語彙，勾勒出新世代電動車款與眾不同的外觀設計。

商用車2022年營運重點，完備商用車型Line-up，其中300 Hybrid增加六期排放對應。而除了既有的底盤車販賣，將持續擴增完成車販賣版圖。透過和泰車體廠成立，將持續推出完成車式樣，初期從五噸車與遊覽巴士開始，陸續擴增至其他車型，節省顧客等待車體打造的時間，提升交車效率。

MaaS移動服務今年目標，yoxi在2021年已達成會員數35萬、車輛數3500台、總趟次250萬。今年目標會員數60萬、車輛數6000台、總趟次600萬。功能新增預約叫車、一次多台叫車、週期性預約、代叫車、乘客/司機分級，今年目標也將增加司機數目、擴大共享汽車規模，以及異業合作，打造會員生態圈。和泰車也將整合旗下yoxi及iRent移動服務，並串接高鐵、台鐵及公車等大眾交通資訊，打造全新的「台灣旅運平台」提供旅遊業者及消費者客製化的行程規劃。

目前來看，車用晶片還是呈現短缺狀況，何時緩解？和泰車管理本部協理劉松山說明，除了晶片短缺，零組件短缺，短缺項目不只一組，戰爭、封城等也多少都有影響元件供應，目前還沒有確定何時緩解時間表。這部分也有跟日本滾動式討論，國產則受到影響不大，可以維持較順暢生產，整體今年國內生產受到晶片短缺影響比較小，可能大於或等於去年，而國產外銷應該會超過去年的2.8萬的水準。

漲價方面，劉松山指出，去年第四季漲價已考慮到零組件、通膨等因素，短期內產品沒有調漲計畫，但下半年則尚未可知。

2030年前投入30款BEV車型開發，電動車即將駛來，劉松山點出，充電樁也一定會做設置，會陸續投入。而電動車各家國際大廠充電樁都不盡相同，政府是否會統一規格，他表示聽到消息。而電動車未來是否都是進口？劉松山表示，目前來看都是進口為主。

和泰聯網去年虧損，今年能否轉盈？劉松山坦言，投資角度來看具先行的指標，可做先行投資，但短期獲利恐不大，不過今年可能有獲利成長的機會。