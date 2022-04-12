由於俄烏戰爭將汽油價格推向歷史高點，美國3月消費者物價指數（CPI）料將創下16年半以來最大的月漲幅，以及1980年代初期以來最大的年漲幅。

繼4月初公布的3月非農就業報告指出失業率下滑至3.6%，創下兩年新低後，美國勞工部周二公布消費者物價報告料將使聯準會在下個月大幅升息50個基點（2碼）成為定局。

在3月召開的政策會議上，聯準會將其基準利率調升25個基點，為3多來首次升息，而上周公布的3月會議紀要似乎已透露出未來將大幅升息的信號。

Loyola Marymount University金融與經濟學教授Sung Won Sohn 表示，通膨正在登峰，不僅是因為在烏克蘭發生的事，也因為過去發生的事，包括大規模的政府激勵方案和聯準會大舉印鈔，我們是應該預期5月將升息0.5個百分點。

根據路透社對經濟學家所做的調查，美國3月消費者物價指數（CPI）可能較2月飆升1.2%，高於2月的月漲0.8%，並創下2005年9月以來最大月漲幅。

根據據美國汽車協會（AAA）的數據，美國3月汽油平均價格飆到每加侖4.33美元，創下歷史新高。

除了汽油之外，食品和租房等服務業價格上揚，也是推升3月通膨的主要因素。

路透社調查並指出，經濟學家預估3月CPI較去年同期上揚8.4%，高於2月份的年漲7.9%，並創下1982年1月以來最大年漲幅。而這也將是美國CPI年通膨率連續第六個月漲破6%。

排除波動較大的食品與能源價格，經濟學家預估美國3月核心CPI較2月上漲0.5%，與2月份的漲幅持平。3月核心CPI預估年漲6.6%，較2月的年漲6.4%進一步上揚，並創下1982年8月來最大漲幅。

在這項關鍵報告出爐之前，白宮似乎想讓大家先有心理準備，周一警告3月通膨率可能「異常飆高」，因為俄烏戰爭導致能源價格大漲。

受訪經濟學家認為美國的CPI年增率應該已在3月到頂，但也警告至少到2023年，通膨率仍將遠超出聯準會設定的2%目標。目前美國汽油價格雖然已從歷史高點回落，但仍高於每加侖4美元。