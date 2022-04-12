因毒被捕的男子張允硯懷疑遭吳姓小弟出賣，夥同男子王喆、盧正雄、謝偉群等人，反銬吳男雙手並電擊、灌毒凌虐致死，台北地檢署今年1月依傷害致死等罪起訴上述四人，12日另針對張男涉嫌販賣及轉讓安非他命部分，依違反《毒品危害防制條例》等罪將他起訴。

2021年9月14日，警方為緝毒前往北市文山區一處民宅攻堅，破門後發現竟有一具雙手被反銬的男屍，且已死亡多時流出屍水，因此當場將在場的張男逮捕，並起出安非他命、K他命等毒品。

張男落網後供稱，同年月12日警方查獲他施用毒品，他懷疑遭吳男出賣，於是邀集王、盧、謝等人在13日將吳男帶到租屋處教訓。過程中，吳男被逼迫做伏地挺身、被電擊棒電擊，並遭強灌毒品，最後神志不清昏倒，再發現時氣絕身亡。

檢方從張男查扣的多組網路智慧攝影機中發現，記憶卡內存有2021年7至9月間，張男多次販賣及轉讓安非他命的影像，因此認定他販賣及轉讓二級毒品罪證明確，依法將他起訴。

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