本土疫情升溫，行政院擬規畫「快篩實名制」，運送成本由國家負擔，每劑成本可壓至100元，民進黨立委何志偉今（12日）表示，「去年就督促行政院規畫快篩國家隊，喊到快咳嗽，政府終於聽進去！」

何志偉表示，去年6月食藥署公布核准藥粧店、醫療器材行、超商或藥局販售5款家用快篩試劑，便提出兩點建議，包括由政府出運費郵寄給消費者或提供消費者超商取貨付款，以及透過實名制讓消費者回報快篩結果。

何志偉表示，根據「COVID-19 家用快篩試劑指引」，如果快篩試劑的結果呈現陽性反應時，應立即與當地衛生局聯繫或撥打1922，依指示方式處理。但如果民眾因為恐懼而不敢向衛生局聯繫或撥打1922，都將造成另一波社區傳播甚至產生疫情黑數。

何志偉表示，中央流行疫情指揮中心應設計回報機制，讓民眾可以依據試劑的「器材識別碼（UDI）」上傳快篩結果，並聯動地方政府系統，讓地方政府也同步收到民眾居家快篩採檢結果。

如今，行政院擬規畫「快篩實名制」，何志偉表示，快篩是讓傳染止步的方式之一，讓快篩的價格降低，減輕民眾經濟負擔，同時讓快篩結果回報，降低民眾心理負擔，都是當務之急。