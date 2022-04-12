民眾黨立法院黨團今召開公聽會，民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠、張其祿和高虹安邀請專家學者等出席與會，探討產業轉型和再生能源等主題，其中，針對國發會主委龔明鑫喊話，2050年淨零碳排總說明不會有核能，再生能源比重將超過5成，民眾黨立委認為，國發會提出的內容過於廣泛，並沒有具體的方案。

民眾黨立法院黨團今（12日）在立院召開能源轉型政策公聽會，邱臣遠指出，台灣目前面臨能源轉型的關鍵時期，對產業和社會都造成一定的衝擊，該如何協助產業面對產業轉型，是政府接下來的課題。

張其祿表示，國發會雖然公布的2050年淨零碳排路徑跟總說明，但並未有具體的方案，反而先看到9年9千億的預算編列，他認為這才是真正的問題。

高虹安認為，國發會公布的2050年淨零碳排路徑雖然範圍很廣泛，但法規和配套措施都還有不明確的地方。

蔡壁如表示，台灣能源轉型沒有產業轉型配合，是沒有辦法達成的，能源議題也是台灣產業結構問題，因此很多台灣工商團體非常關注能源議題；蔡指出，淨零碳排是國際趨勢，也是台灣不可迴避的議題，雖然國發會在3月底公布的2050淨零碳排路徑，但卻未提出台灣高耗能戰略議題，她直言，台灣產業轉型二三十年，若淨零碳排只是口號，那台灣產業升級也只是笑話。