指揮中心推動「台灣社交距離App」取代實聯制，第一波適用場所出爐，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，現階段採鼓勵性質、不強制，但出入人多、停留較久的場所餐廳、運動中心、市場、演唱會、宗教繞境活動等適合使用，超商因為不容易一一確認就不建議用「台灣社交距離App」替代實聯制。指揮中心評估，該系統運作順暢，至少需要1300萬人次的下載安裝，占總人口數的6成。

莊人祥表示，民眾下載優化的「台灣社交距離App」後，未來如果發現有任何確診者，只要接觸超過2分鐘、距離2公尺以內的人就能接到通知，非常迅速。

此外，可以搭配實聯制使用，在進入人多的場域時，只要出示App畫面，就得免用其他實聯制措施，不過，超商因為不容易一一確認就不建議用「台灣社交距離App」替代實聯制。

指揮中心資訊組組長簡宏偉強調，「台灣社交距離App」在通知確診個案相關接觸者上，較現行的實聯制做法更為快速且精準，用戶的App每15分鐘會產生1個隨機ID，並利用藍牙訊號記錄曾接觸的隨機ID，App每日比對確診者上傳的隨機ID，一般民眾僅需開啟藍芽功能，如經配對出曾與確診者有接觸紀錄，App便會發出警告通知以提醒用戶，達到實聯通知的效果。

不過，「台灣社交距離App」要運作順暢，安裝人數須達一定比例，簡宏偉表示，世界各國都是如此，希望要能達到六成人口，因此目標希望達到1300萬次安裝，約占15到64歲族群的80%，就可達到管理目標。

目前全台約有689萬次下載，比上周增加十萬人次下載，其中確診者有安裝比率達83%但考量整體疫情，希望全民安裝。為提高「台灣社交距離App」使用率，也將鼓勵公務機關及關鍵基礎設施提供者的工作人員安裝使用，並鼓勵一般民眾一起使用。

簡宏偉強調，該App使用不用登記，不會啟動GPS，也不會收集資料上傳，參考歐盟規定，程式碼開放，每個人都可以檢視程式碼，不會侵犯個人隱私。

外界最關心「台灣社交距離App」什麼時候可以替代實聯制？莊人祥強調，目前還是鼓勵性質，鼓勵特定的場所來優先使用，包括餐廳、運動中心、市場、演唱會、宗教繞境活動等，尤其是無法戴口罩，又會待上一陣子的收票場所等。