全球最大ABS樹脂供應商奇美實業，承作星展銀行台北分行新台幣10億元綠色定期存款，同時也加入由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等合資成立的「全球碳權交易平台」Climate Impact X（CIX），成為少數率先加入的台灣企業，善用企業自我資金投入綠色行動。

星展銀行12日表示，持續透過創新綠色金融產品，倡導並鼓勵客戶一起支持永續，率先市場提供企業「新台幣綠色定期存款」，獲得市場熱烈迴響，截至3月底，合計已有10家企業響應，規模近新台幣40億元。其中，奇美實業向星展銀行台北分行承作新台幣10億元綠色定存，也是星展銀行台北分行至今最大規模的一筆，作為綠色貸款及永續連結貸款的資金來源。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，永續為星展重要發展策略，持續以金融專業協助企業將永續與營運相結合，透過永續連結貸款及綠色存款等金融產品，與客戶攜手落實永續。企業透過綠色定存不僅可為永續發展提供資金動能、享有專屬的綠色定存利率，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視，因此我們樂見更多企業一同響應。

此外，奇美實業也因此更進一步認識星展集團在綠色金融上的努力，4月加入全球碳權交易平台Climate Impact X（CIX），此由星展集團、新加坡交易所及淡馬錫等單位合資在新加坡成立。Climate Impact X執行長Mikkel Larsen指出，CIX很高興看到台灣企業的加入，並展現對高質量碳信用以及自然氣候解決方案的永續思維與重視，一同打造更友善的環境。

CIX初期專注於自然氣候解決方案，將著重保護和恢復森林、濕地和紅樹林等自然生態系統，未來將逐步擴展至碳捕捉科技與其他非自然氣候解決方案等。星展集團表示，CIX以全新平台和產品，滿足碳信用買賣者的需求，例如項目市場平台（Project Marketplace）提供能滿足企業永續發展目標的自然氣候解決方案；拍賣平台（Auctions）可競標特定的碳信用專案或項目組合；碳交易所（Exchange）則提供跨國企業與機構投資者標準化合約，以促進大規模高質量的碳信用交易。

奇美實業長期關注低碳永續議題，曾於2021年8月與供應商合作，藉由支持自然保育完成全球首次丁二烯碳中和運輸。近年響應聯合國責任投資原則（Principles for Responsible Investment, PRI），支持永續發展，除避免將資金投資於高汙染、博弈及菸酒等道德疑慮產業外，2021年更將被投資公司在ESG領域之綜合表現納入投資指標，作為投資分析和決策參考。

近期奇美實業積極參與綠色金融創新發展，購入風力發電業、公營發電業、金融業所發行之綠色債券及此次的綠色定存。截至今年2月底，奇美實業在綠色金融商品投入資金總額超過新台幣30億元，未來在投資、融資等金融領域，將持續以推動永續綠色創新作為重要指標，並與在ESG面向深具國際視野的金融夥伴持續深化合作。