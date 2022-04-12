不銹鋼厚板大廠有益（9962）今（12日）傳出2名員工確診，有益表示，該公司已配合相關單位做好適當處置，並完成全廠區消毒，不影響生產、供料及營運。

有益12日公告，該公司獲悉有2位員工確診COVID-19，即刻配合衛生單位指示進行相應處置，並每日針對全廠區進行消毒。且該公司主動購買快篩試劑，提供全體員工完成檢測。

有益強調，此事件不影響公司正常營運及生產，後續處理該公司將積極遵從主管機關防疫政策，並持續加強宣導與落實防疫。