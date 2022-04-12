2員工確診 有益：不影響生產與供料 16:532022/04/12 中時 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不銹鋼厚板大廠有益（9962）今（12日）傳出2名員工確診，有益表示，該公司已配合相關單位做好適當處置，並完成全廠區消毒，不影響生產、供料及營運。 有益12日公告，該公司獲悉有2位員工確診COVID-19，即刻配合衛生單位指示進行相應處置，並每日針對全廠區進行消毒。且該公司主動購買快篩試劑，提供全體員工完成檢測。 有益強調，此事件不影響公司正常營運及生產，後續處理該公司將積極遵從主管機關防疫政策，並持續加強宣導與落實防疫。 《國際產業》擔心水泥斷貨 韓Q2增產35% 宜蘭新馬站驚傳鋼軌斷裂 台鐵：不影響通行 #有益 #供料 #員工確診 #不影響 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情干擾旺季 氣立3月營收僅改寫同期次高 18:062022/04/07 財經 國營事業再爆疫情！台電大樓1員工確診 今祭上班快篩令 09:442022/04/11 財經 加工≠不健康！專家嚴選10種加工食品「有益處」 05:222022/04/09 健康 上海封控！ 航運塞港機率大增 為何對業績卻是「短空長多 」 05:002022/04/11 財經 中油又中鏢！林園廠1員工確診 全廠千人急篩檢 13:392022/04/10 生活 廣達驚傳1員工確診 曝接觸者快篩結果 啟動居家上班 12:092022/04/11 財經 榮剛3月營收10.4億 創7年來新高 11:122022/04/11 財經 昇達科員工確診新冠肺炎 營運不受影響 18:332022/04/07 財經 海納百川》廣州沒有衰落，有底氣迎更大發展（鄭永年） 09:232022/04/08 海納百川 才剛生產完 摳門老公逼她出院吼：多住1天就多花2000 14:582022/04/11 社會 力達-KY12日下午參加證交所主辦線上法說會 10:452022/04/12 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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