國泰世華銀行ATM近年屢傳交易異常，去年進行ETF系統及資料庫升級作業後，隔日發生交易異常，許多民眾不僅提款失敗，還被扣款。金管會今（12日）表示，該行對資訊系統之控管機制欠佳，且欠缺妥適之緊急應變處理機制，核處200萬元罰鍰。

金管會表示，國泰銀行近期發生數起資訊系統異常事件，影響客戶使用金融服務之穩定性，相關缺失顯示該行對資訊系統之控管機制欠佳，且欠缺妥適之緊急應變處理機制，核有未妥適建立內部控制制度及未確實執行之情事，違反銀行法第45條之1第1項規定及有礙健全經營之虞，爰金管會依銀行法核處該行新臺幣(下同)200萬元罰鍰，並為其他必要之處置。

金管會指出，國泰銀行於110年10月17日進行EFT系統及資料庫升級作業後，次日發生系統異常，影響網路銀行跨行轉帳交易、自動化服務設備(ATM)存提款、轉帳交易逾時，造成部分交易扣帳未吐鈔、扣帳未入帳、存款未入帳等情況。

之後又於10月19日上午，再次發生相同之交易異常情事，累計受影響之帳戶數為32,452戶。嗣後該行為配合新功能上線而進行EFT系統改版，於111年2月22日上線時再度於當日發生相同之交易異常情事，受影響之帳戶數2,015戶；嗣復於111年3月15日因EFT系統磁碟機陣列資料讀寫出現異常，導致部分交易因處理逾時而失敗，受影響帳戶數732戶。

金管會續指，經核該行有下列事項違反銀行法第45條之1第1項及有礙健全經營之虞：

未妥適建立重要資訊系統轉換之事前準備工作及事後事件管理作業：該行 EFT系統升級，壓力測試未考量交易峰期外部環境之影響，亦未充分評估參數設定之合理性。另未將分行及客服中心等對外溝通單位納入緊急應變計畫及教育訓練與演練。

此外，未確實建立通報主管機關之程序：該行通報主管機關之程序未具即時性；未確實執行內部控制制度。