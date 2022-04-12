教育部主秘廖興國表示，今年統測及國中會考如期舉行。（林志成攝）

今年統測在4月30日、5月1日舉行，國中會考則在5月21日、22日舉行，疫情之下，要如期辦理嗎？教育部長潘文忠今天表示，這兩項考試如期舉行，統測僅確診者不能考；會考則是確診者及居家隔離者不能考，但會再辦理補考。

教育部主秘廖興國表示，疫情2年多來，對於升學考試都採取高標準防疫，因此今年的統測及會考仍會如期舉行。今年統測僅確診者不能考，居家隔離、檢疫或自主健康管理者，均可參加考試，試務單位會準備更充分的備用試場，讓這些人應考。

廖興國進一步指出，確診者不能參加統測，之後也沒有補考，不過教育部將以外加名額方式來保障這些人的升學權益。教育部技職司長楊玉惠則說，技職校系可以提供至多5％的外加名額來錄取這些因為確診無法參加統測的學生。

至於國中會考，廖興國說，確診及居家隔離的考生均不能考，不過之後會再安排補考，讓這些人在解除居家隔離或經過治療轉為陰性後，可以來補考。