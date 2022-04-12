周湯豪認真態度讓《原子少年》選手們超佩服。（野火娛樂提供）

從唱跳到製作皆擅長的全方位藝人周湯豪，幾乎不在個人演唱會以外跳舞，這次在男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》為了和選手們創造出火熱舞台，花費許多時間練習舞蹈，更親自擔任演出歌曲的音樂製作人，在錄音室調整選手們的咬字和音調，分享饒舌音樂的技巧。

周湯豪在日前創辦「祝你好命」創意整合行銷公司，除了擅長的音樂製作，在視覺、造型等方面都很有想法，並且持續出資扶植個人看好的饒舌歌手。他坦言自己不太喜歡上節目，但只要想到能把自己一路走來的經驗帶給追夢少年們，還是義不容辭加入星際導師行列。

在準備合作舞台時，周湯豪特地在曲目中融入選手們的創作，在排練時一個個仔細聆聽給予建議，以製作人的高標準來檢視選手，對他們抱持極大的期望。練習過程中，周湯豪不只分享寶貴的舞台經驗，還積極投入每一場練舞，認真的精神讓選手們都相當欽佩，「老師光站出來氣場就已經爆棚，結果練舞比我們還認真，我們怎麼可以不認真！」

除了製作單位安排的練習時間，選手另外約的練舞時間周湯豪都會到場練習，他說：「我想傳達給他們的是，我很拼，他們要更拼才可以 。」過程中他也不斷鼓勵選手們多嘗試多創作。

他對於舞台的重視程度除了可以從練習次數來窺探，就連合作舞台上的衣服都是平常捨不得穿、想留在自己MV中亮相的珍貴收藏品，他打趣的說：「這件衣服都比我演出費還貴！全都獻給這個舞台了！」《原子少年》從4000多名少年選出80人，依照個人特色分成八大行星，選手爭取上台以及和導師合作的機會，最後還要爭奪出道的名額，未開播就令人相當期待！《原子少年ATOM BOYZ》自4月17日起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出；4月22日起每周五晚間10點於中視播出。