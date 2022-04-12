台北市勞動局長陳信瑜風波不斷，有媒體踢爆她濫用特權喬病床，還疑似財政申報不實，台北市議員游淑慧今再踢爆，自己追查陳信瑜特別費使用時，無意中發現，其中幾筆的採購對象就是她丈夫成立的公司「異象國際」，甚至有發票是請病假當天開的。

游淑慧指出，她追查陳信瑜特別費後發現有許多疑點，包括2020年5月10號周日所核銷的1208元發票，名義是慰勞同仁，但消費地點竟在高雄，2020年4月7日也有一張1131元的發票，名義也是慰勞同仁，但消費地點卻在陳信瑜住家附近的林口頂好。

另外，游淑慧說，2020年9月9號、24號，陳信瑜分別使用特別費向異象國際採購9450元、4410元，2021年4月16日也向對方採購15750元，另外還有多筆特別費款項，金額應是一人消費，但核銷理由卻是宴請媒體和宴請同仁等，引人疑竇。

游淑慧質疑，北市政風處應徹查陳信瑜使用特別費的真實性，是否有使用不符合規定。至於與異象國際採購的物品是什麼？是否確實採購？是否真有公務贈送對象，政風也應一併查明。對此，陳信瑜尚未回應。