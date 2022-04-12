上緯投控(3708)下午舉行法說會中發表革命性創新產品--可回收熱固材料「EzCiclo易可收」/「CleaVER可立解」，董事長蔡朝陽表示，EzCiclo保有熱固性環氧樹脂的物化性、加工特性等優點，更能以極低的回收碳足跡過程，將回收物重複使用在原來應用領域，是一個100%循環再利用的全球革命性創新。

風電被視為綠色復甦的基石之一，並在加速全球能源轉型方面將發揮重要作用，蔡朝陽說，風葉片退役產生的環保議題近幾年在國內外炒得沸沸揚揚，收拾退役下來的風機葉片，全世界目前多數仍選擇以掩埋、焚燒最便宜的方式處理，但這兩種最省事的處理方式卻帶來新的環境議題。

上緯指出，EzCiclo易可收是一可回收的基礎環氧樹脂，解決了自1930年代熱固性複合材料(thermosetting)或FRP發明以來回收問題。降解回收過程無廢溶劑(酸、鹼)及廢氣、不造成污染，回收過程極低碳足跡，可重複使 用在原來應用領域，不改變原有工藝製程，並符合歐盟 RoHS、REACH。且其可 應用的產業非常廣泛，不僅可以使用在風電領域，只要是會使用到基礎環氧的應用，都可以採用。

近年因應氣候變遷，全球已有超過140個國家提出 2050淨零排放目標，現今所有產業皆朝著淨零排放、永續經營方向邁進。為了實現淨零排放目標，風電被視為綠色復甦的基石之一，並在加速全球能源轉型方面將發揮重要作用，然而風葉片退役卻帶來新的環境議題。上緯推出 「EzCiclo 易可收」、「CleaVER 可立解」具備減碳與循環經濟的技術將引領潮流。

上緯110年合併營業額為新台幣107.1億元，較去年增加8.54%，毛利率12.51%，較去年減少5.16%。主要受原材料成本上漲影響。歸屬於公司之淨利為1.86億元，較去年減少70.30%。稅後每股盈餘為2.01元，較去年減少4.81元。