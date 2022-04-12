蔡英文總統日前在官邸定調「重症求清零、有效管控輕症」，視為「新台灣模式」的現階段防疫決策；民進黨前立委沈富雄認為，「新台灣模式」是「專家不專業」、「政客很政治」的集大成，被逼出來的「新台灣模式」是極盡荒唐的鬧劇。

沈富雄今指出，政府知道人民喜歡「清零」，它表示陳時中很賣力，因此捨不得和「清零」二字斷奶，硬是把它和重症掛鈎，來個「重症清零」。

他說，萬分之七的重症率極低，不必清零，也無從清零，而且重症會自動清零，因為重症病人非痊癒即死亡。正確的說法應該是「防止重症率惡化」，而該做的就是增加老人的疫苗覆蓋率和備足口服藥。

他指出，政府也知道人民討厭聽到「共存」，因此來個「不放任病毒肆虐」的拒絕「共存」，幫腔的專家甚至要根據Rt值，將防疫措施做「時鬆時緊」的微觀調控（micro management），對一個傳播速度如此快速、滲透範圍如此廣泛、病毒存陽期間如此短暫的疾病妄想要微觀調控，簡直是一個大笑話。

他說，就最近幾日本土確診數在300~450之間的疫情，他要請教陳時中指揮官幾個問題，確診數匍匐慢速上升的疫情與已知或己發生其他國家的疫情完全不一樣，這到底是好是壞？是防疫成功還是失敗？該欣慰還是擔心？是否符合蔡英文總統想像的「肆虐」？

至於疫情目前的Rt值大約2.5，他說，這數字下的防疫措施應該既鬆又緊，莫衷一是嗎？而疫調範圍縮小，手段簡化和允許輕症者回家是趨緊還是趨鬆？

沈富雄說，前項改變是醫療量能感受到壓力而不得不做，還是恍然大悟，今是前非的轉彎？坦白説，大家不會笑你。如果有人笑你，那是因為疫情趨緊為何防疫反而趨鬆？

他又問，依目前的Rt值，要多久才會達到尖峰？到達尖峰時每日確診數大約多少？慢速的上升確診曲線是否代表下降曲線也要推遲，這到底是好現象還是壞？這個全球獨一無二的確診曲線到底會把台灣的自然免疫率從0.1％提升到多高？距離理想境界的40-60％是否遙遙無期？

他說，有沒有想到與國際旅遊的相關產業將因此而紛紛倒閉，看不到隧道盡頭的光？現階段除了高風險者外，其他國民要求做快篩的目的何在？是反「共存」？還是「清零」欲罷不能？

他認為，這個團隊，這個政府真的是做到「民之所好（清零）好之，民之所惡（共存）惡之」，只是當如此機關算盡方寸大亂時，卻把人民攪糊塗了。