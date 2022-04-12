去年刪Q罷免投票日，台灣基進組織部主任李雨蓁PO文稱「投票所出狀況」，事後台中市選委會認定涉嫌有煽動反罷免並影響投票人之投票行為，重罰50萬元。對此，李雨蓁今喊冤，強調是呼籲大家合法監票，相信公平正義會還她清白。（柯宗緯翻攝）

去年刪Q罷免投票日，台灣基進組織部主任李雨蓁PO文稱「投票所出狀況」，事後台中市選委會認定涉嫌有煽動反罷免並影響投票人之投票行為，重罰50萬元。對此，李雨蓁今喊冤，強調是呼籲大家合法監票，相信公平正義會還她清白。

去年10月23日罷免立委陳柏惟投票當天，李雨蓁在臉書貼文稱，「各投開票所陸續傳出狀況⋯監票！監票！去監票！一起去保護鄉親的自由」。台中市選委會未發現不法情事，事後接獲民眾檢舉該貼文，認定PO文內容，涉嫌煽動反罷免並有影響投票人之投票行為，違反《選罷法》第56條第2款規定，予以裁處50萬元。

李雨蓁今沉默一個上午，臉書慘遭網友出征，痛斥她造謠。對此，李雨蓁下午發布899字聲明指出，必須再次勇敢捍衛自己的清白，並對台中市選委會的裁處提出澄清與質疑。

李雨蓁解釋，她呼籲的監票圖文中，皆未出現特定投票立場言詞與字句，也未涉及遊說投票意向之內容，僅闡述事實並呼籲民眾前往監票，並無台中市選委會認定「涉嫌煽動反罷免並影響投票人之投票行為」之情事。

李雨蓁重申，罷免當日確實有投票所範圍30公尺的邊緣出現攝錄影、甚至拿計數器計人數的狀況，而這些情況都有蒐證通報相關人員，但台中市選委會主委卻向媒體稱「掌握狀況一切正常，並未發現不法情事」無論是當時法規不明確，亦或是有制度的模糊地帶，在30公尺邊緣出現可疑人士疑似監控的行為都是事實。

李雨蓁為自己抱屈說，當時在投票所給人壓力的沒事，而她呼籲大家合法監票的卻要被罰50萬，一直以來我們都以實際行動挑戰腐敗沉痾的體制，並試圖補足制度的不足，但從沒想過指出法治的不完善、制度的缺失，竟會面臨台中市選委會以「煽動反罷免」為由重罰，這不是在解決問題，這是在解決提出問題的人。

她強調，在呼籲監票的過程中，一心只為守護選民的投票自由，追求更完善的民主制度，我將依照程序捍衛我的初心，我相信，公平正義將會還給為台灣民主自由盡心盡力、勇於挑戰制度不公的年輕從政者一個清白。「願陽光灑落在每一個不願被揭曉的陰影中，日後再不會有人需要為了挑戰體制缺失而害怕。」