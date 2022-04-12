A股12日先跌後反彈，上證指數收漲近1.5％，重返3,200點整數大關。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）9,164億元。

香港信報報導，上證指數12日盤中一度失守3,200點，最多下跌26點，跌幅為0.83％，低見3,140點，午後買盤湧現，在飯店旅遊類股領漲下，大盤止跌反彈，高見3,214點，上漲47點，漲幅為1.5％，終場收報3,213點，上漲46點，漲幅為1.46％，成交額為4,224.56億元。

深成指12日盤中最多下跌80點，跌幅為0.7％，低見11,439點後有買盤承接，大盤止跌反彈，並以全日高位收盤，收報11,756點，上漲236點，漲幅為2.05％，成交額為4,939.76億元。

滬深300指數12日收報4,179點，上漲79點，漲幅為1.95％。創業板指數收報2,523點，上漲61點，漲幅為2.5％。

大陸文旅部11日再度發文，進一步調整暫退旅遊服務品質保證金相關政策。消息一出，帶動飯店旅遊類股飆漲逾8％。另外，大陸國家新聞出版署11日公布新一批陸產遊戲版號名單，是2021年7月以來首度更新，激勵傳媒娛樂類股漲逾3％。