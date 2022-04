一年一度的母親節即將到來,星巴克、Häagen-Dazs、COLD STONE、BAC、胖死我太太推出母親節期間限定的蛋糕,不但外型吸睛,味道更是無可挑剔,今年母親節蛋糕又多了更多新選擇。

▍1.星巴克母親節蛋糕

今年星巴克以Thanks for Embracing Me with Love為主題,帶來一系列極具歐式情調的糕點,包括運用歐洲糕點素材常使用的莓果與百香果搭配,滋味酸甜鮮明的「6吋莓果百香蜜桃蛋糕」;起源於法國,外圍使用手指餅乾裝飾的「6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕」,以及還有起源於西班牙,混搭法式巧克力甘納許的「6吋巴斯克風焦糖起司蛋糕」;運用法式糕點常使用的優雅橙花風味為內餡的「4吋橙花巧克力伯爵蛋糕」等,總計推出16款蛋糕及禮盒、商品。

星巴克6吋莓果百香蜜桃蛋糕。(圖/品牌提供)

星巴克6吋葡萄蘋果夏洛特蛋糕。(圖/品牌提供)

星巴克6吋巴斯克風焦糖起司蛋糕。(圖/品牌提供)

星巴克4吋橙花巧克力伯爵蛋糕。(圖/品牌提供)

▍2.Häagen-Dazs母親節蛋糕

Häagen-Dazs推出四款限定新品,「愛擁豹」以吸睛的豹紋圍繞鮮紅色玫瑰,搭配香醇的咖啡、夏威夷果仁以及巧克力、香草巧脆冰淇淋;「玫瑰花園」冰淇淋蛋糕內餡是經典的夏威夷果仁與草莓冰淇淋,上面開滿了粉色玫瑰;「愛的禮物」精選四種人氣口味:淇淋巧酥、巧克力抹茶巧脆、草莓、夏威夷果仁冰淇淋,加上特製的緞帶花;「傾心」熱情浪漫的鮮紅色心型,包覆巧克力、草莓巧脆冰淇淋,濃郁的口感從裡到外毫不保留的展現美味心意!

Häagen-Dazs母親節蛋糕,左至右:玫瑰花園冰淇淋蛋糕、愛擁豹冰淇淋蛋糕、愛的禮物冰淇淋蛋糕、傾心冰淇淋蛋糕。(圖/品牌提供)

▍3.COLD STONE Hello Kitty粉嫩派對蛋糕

COLD STONE酷聖石冰淇淋攜手三麗鷗推出「Hello Kitty粉嫩派對」,有別以往造型蛋糕,今年母親節精心研發日韓流行的圓型拼接蛋糕,可愛的外型絕對是亮眼吸睛的派對焦點,嚴選人氣冰淇淋風味,包含Q彈小麻糬融入芒果冰淇淋,與酸甜草莓冰淇淋拌入蔓越莓,創造豐富的多層次口感,蛋糕表面點綴Kitty專屬的蝴蝶結裝飾,讓媽媽享受專屬節日的夢幻時刻!

COLD STONE Hello Kitty粉嫩派對蛋糕。(圖/品牌提供)

▍4.BAC馨花綻放蛋糕

BAC推出母親節限定「馨花綻放」胭脂莓果茶巧克力蛋糕,甜點職人手工捏製仿真康乃馨、濃醇馥郁的比利時巧克力蛋糕及清新脫俗的唐寧胭脂莓果茶打造,口味高雅、造型唯美的母親節專屬蛋糕,即日起開放官網預購,快預約溫馨祝福,今年過節讓媽媽「心花綻放」。

BAC馨花綻放蛋糕。(圖/品牌提供)

▍5.胖死我太太柑橘美式紅蘿蔔蛋糕

每個月一開放訂購總是秒殺、被網友譽為史上最難買的美式肉桂捲人氣品牌「胖死我太太」超有愛新品即刻誕生!因應母親節到來,特別推出「柑橘美式紅蘿蔔蛋糕」,以健康的義大利橄欖油取代奶油,每顆6吋蛋糕加入350克的新鮮紅蘿蔔與糖漬柑橘皮讓口感更豐富,再用鮮搾的紅蘿蔔蔬果汁取代部分液體,並使用精製程度較少的紅糖讓口感不死甜,最後以奶油乳酪取代鮮奶油,蛋糕表面再撒上獨家「美式堅果奶油酥」增添酥脆層次。