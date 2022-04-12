在推特上流傳的圖片顥示，俄羅斯布良斯克(Bryansk)，正有幾輛最新式的BMPT支援戰車利用火車運往烏克蘭邊境。BMPT安裝各種快砲、榴彈槍、飛彈與機槍，是專為城市戰打造的支援戰車，有「終結者」(Terminator)之稱，

防衛部落格(Defense Blog)報導，BMPT戰鬥車是依據阿富汗戰爭和第一次車臣戰爭期間的戰鬥教訓所設計的，在住民城市戰中，環境非常複雜，一般主戰坦克的主砲用不上，而同軸機槍、防空機槍又數量不足、火力不足。因此俄羅斯軍事單位設想一種多重武器系統的支援戰車。

BMPT安裝4枚9M120「衝鋒」(Ataka)超音速反坦克飛彈，可打擊最遠6公里處的裝甲目標、2門對付步兵和直升機的30公釐快砲(備彈量850發)、兩門40公榴彈槍(備彈650發)，和1挺卡拉什尼科夫7.62公釐機槍(子彈數2000發)。

該車乘員3人，都在密封的空調系統，免受生物武器的侵害。

據塔斯社稱，終結者是一種多用途、重型裝甲和武裝履帶式火力支援戰車，採用T-72或T-90主戰坦克為底盤，具有強大的武器、先進的火控儀器和高機動性。在此之前的烏克蘭戰爭期間，俄軍的支援戰車大多是BMP步兵戰車，或是BTR-80裝甲車等，並沒有看到BMPT終結者。