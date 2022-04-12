宜蘭12日宣布新增10例，其中2例未有案號分別是和慧燈中學、蘇澳國小相關；2例是舞蹈班關聯案的家人；家族聚餐群聚案衍生4例；其中2例與上述個案無關，皆為20多歲男性。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭12日宣布新增10例，其中2例未有案號分別是和慧燈中學、蘇澳國小相關；2例是舞蹈班關聯案的家人，也是居家隔離陰轉陽，CT值為19.3和26.3；家族聚餐群聚案衍生4例，其中2例與上述個案無關，皆為20多歲男性，CT值為18.3和17。

其中，案28576和案28577是舞蹈班關聯案的孩子跟家人，皆為居家隔離期間陰轉陽，因近日解除隔離前的篩檢，為陽性確診，CT值分別為19.3和26.3，沒有相關足跡。

衛生局公布案24830和案24831在縣內的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

衛生局公布案28147在縣內的足跡。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

衛生局表示，針對日前確診的造船廠外包廠商員工，請中央協助進行基因定序後，發現案23275為舞蹈教室助教、案23739則是造船廠外包廠商員工，兩例的基因序列相同，且與大潭電廠確診者案22903一致，推定造船廠個案與舞蹈班感染源有關。

而家族聚餐案衍伸案有4例，案28429、案28430、案28431和案28763，皆為確診個案相關的親戚和職場接觸者，衛生局疫調匡列並檢測，結果為陽性確診。

另外，案28432為20多歲男性，4月10日凌晨發燒及腹瀉，4月11日自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性；案28578為20多歲男性，4月8日曾至外縣市與朋友聚餐，接獲朋友確診後自行購買快篩試劑篩檢，結果為陽性。

案28432和案28432由衛生單位轉介至醫院進行篩檢，PCR結果皆為陽性，CT值分別為18.3和17；此外，還有2名未有案號的確診個案，與慧燈中學、蘇澳國小相關，目前衛生局正疫調及匡列中。