台中市政府公布新增確診者足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府公布新增確診者足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府公布新增確診者足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市12日新增26例本土確診個案，其中有11例是東勢校園群聚，大里空調技師其同事一家3口也確診，還有1名是日前參加阿妹演唱會染疫，其他有9例為居隔中陰轉陽，還有1名20歲女姓感染源不明，1例為在台北工作的霧峰男子。

台中市衛生局也公布目前疫調可知的確診者足跡，包括：包括美而美早餐店、峰鳴滷肉飯、阿偉飲品太平中山店、吉鋒蒸餃太平店。金礦928頂級足體舒壓會館、PINOCOCO皮諾可可、毓香牛肉麵、勝麒輪胎行等。

而東勢因出現校園群聚、養護中心實習生確診等案，新增東勢區足跡點有拉亞漢堡-東崎店、大順農藥行、總旺五金賣場、萊爾富東崎店、7-11-欣東雲門市、盛東餃子館、彩虹晨早餐店、滿六早餐店。

另11日也接獲外縣市通知確診個案台中市足跡包括韓34韓國料理一中店、好市多北台中店自助加油、7-11新興陽門市、JU100剪髮北屯區、小亞早餐-興安店、麵線陳專業麵線台中廣天宮店、多那之咖啡台中興安門市。

目前台中市在完成疫調及接獲通知後，也已通知相關場域清消，也請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。