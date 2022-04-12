京鼎公司榮獲應用材料公司2022年傑出供應商獎。應用材料公司是材料工程解決方案領導大廠，所生產的設備用來製造全世界幾近每顆新式晶片與先進顯示器。應用材料公司的傑出供應商獎是表彰受獎公司在品質、服務、生產時間、交期、成本及快速回應等多面向的高績優表現。

今年，京鼎榮獲卓越供應商獎項（Best in Class Performance）。應用材料公司資深副總裁暨半導體全球營運與企業品質處吉諾．艾迪亞戈（Gino Addiego）博士表示，感謝2022年所有獲獎供應商為應用材料公司提供卓越的服務與合作。在過去的一年裡，這些供應商已經展現他們的能力來完成最高水準的技術和營運績效。

吉諾．艾迪亞戈表示，京鼎在過去一年持續超越自我的傑出表現、營運卓越，全力配合客戶需求與產出，滿足所需，扮演重要的角色。京鼎團隊將秉持責任、進步、融合一貫的精神，化榮譽為動力，致力於追求先進設備產業所需的高品質產品與卓越服務為目標，期與客戶建立長期策略合作關係。