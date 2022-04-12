近年來金融市場變數不斷，投資人為追求穩健回報，紛紛將目光轉向收益型資產，若說基金投資人看到「息收」 眼睛就亮，一點也不為過。根據基富通統計，近兩年於基富通平台配息型基金的申購人數、契約筆數都呈現雙位數成長且規模年增率超過20％。

基富通表示，若依照風險屬性，將配息基金分為股票、債券與股債平衡3大類型，「債息」仍舊是投資人的心頭好，規模占比超過4成。但「股息」與「平衡息」人氣迅速竄升，規模年增率平均超過50％，尤其是平衡息占比已達4成，和債息同受投資人歡迎。

基富通總經理王浩宇表示，配息型基金規模大步成長，反映越來越多投資人期望穩定的現金流。除了債券型基金之外，具備成長或價值投資機會的高股息基金，以及兼顧成長、收益的平衡型基金，都大獲青睞。

過去不少人認為，配息資產適合風險屬性保守或穩健型投資人，但王浩宇表示，這是刻板印象，因為配息型基金以息為本，能降低波動風險，長期擁有穩定現金流入的機會大。特別是近年黑天鵝事件頻繁，市場震盪頻率與幅度都加大，追求報酬率的同時，更要降低波動度。

王浩宇表示，基富通平台共2,400多支配息相關基金，目前單筆申購零手續費，讓每個投資人都可以找到適合自己的優質好息。他也提醒，基金配息率不等於報酬率，投資績效應以含息總報酬來評估；而且要留意每檔基金標準差，數據越大，波動度相對較大，反之，波動度較小，投資人可依據個人風險承受度，挑選合適的基金。