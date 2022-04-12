中共《人民日報》報導，無症狀能否居家隔離？大陸國務院聯防聯控機制12日新聞發布會上，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，有一部分無症狀感染者是確診病例的潛伏期，如果不能及時發現及時治療，是存在風險的，可能造成疫情繼續傳播擴散，或個人可能錯過最佳治療期；集中隔離觀察的感染者，不會出現交叉傳播造成擴散，無症狀和輕症隔離期間可以接受治療。因此要盡可能將輕症和無症狀感染者轉到集中隔離點。

澎湃新聞報導，聯防聯控機制新聞發布會上，有記者提問，近期有言論認為無症狀感染者的比例大，集中隔離有造成醫療擠兌的風險，建議居家隔離。也有人認為無症狀感染者居家隔離會存在很大的社會面病毒傳播的隱患，想請問一下無症狀感染者的傳染性如何，如何防止他們在家庭和社區帶來進一步傳播的風險？

對此，吳尊友回答稱，首先，要對無症狀感染者有一個科學、準確的概念理解。當診斷一個人為無症狀感染者時，其中有一部分人很可能是確診病例的潛伏期。觀察一段時間以後，會出現症狀，甚至會發展成重症，如果不能及時發現，及時接受治療，還是會出現風險的。

他指出，某個時點發現的感染者其中有一部分不是大家講的真正無症狀感染者，那是確診病例的潛伏期，也就是說所謂的「無症狀感染者」如果居家隔離，還是有風險。這個風險表現在兩個方面：第一，他有可能繼續把疫情傳播擴散。第二，對他本人來說如果不能夠及時發現病情地進展，有可能錯過了最佳的治療時期，可能發展成重症，甚至對生命都成了威脅。

吳尊友認為，集中隔離有三個方面的優點：第一，所有集中隔離觀察的無症狀和輕症病例他們都是感染者，不會出現交叉傳播造成擴散的問題。第二，對於這些無症狀和輕症的感染者集中隔離期間，可以接受中醫藥的治療。一方面提高免疫力，另一方面防止這些無症狀輕症演變成重症或者危重症。第三，集中隔離觀察，如果病人出現了向重症發展時，能夠及時發現、及時轉診。如果出現輕症和無症狀感染者，要盡可能的把這些人集中到定點的隔離點去隔離觀察。